Si les relations entre les USA et la Russie sont très tendues, une exception a toujours été faite en ce qui concerne la conquête de l’espace. En effet, depuis des années, américains et russes collaborent sans friction sur ce point-là. Or, il semblerait qu’un élément soit en mesure de venir perturber cette apparente tranquillité.

Selon un échange d’emails au sein de la NASA, la Russie aurait exposé un astronaute américain au covid-19 et ce, en connaissance de cause. Un officiel russe, Evgeniy Mikrin, décédé du covid-19, aurait été en contact rapproché avec un astronaute parti en orbite autour de la Terre, depuis la station spatiale internationale, six mois durant. Des images montrent l’équipage en train de poser côte à côte, juste avant le lancement de leur fusée à Baïkonour, au Kazakhstan.

Un astronaute américain contaminé en Russie ?

Elena V. Maroko, traductrice pour la NASA, a confirmé dans ses emails que Yevgeny Mikrin était infecté par la covid-19. Ce dernier ne présentait alors aucun symptôme. Il était alors l’une des 30 personnes infectées par la maladie au sein de Roscosmos, l’agence spatiale russe. Cette nouvelle, la NASA ne l’a pas apprise par cette dernière et a dû se contenter de bribes d’informations triées sur le volet par la presse russe.

La NASA accuse

Âgé de 64 ans, Mikrin était l’un des personnages centraux du monde spatial en Russie. Ce dernier était l’un des membres de l’Académie des sciences et l’un des principaux architectes de la RSC Energia, une société au service de Rocosmos. Des images l’ont montré en train de travailler avec le chef de l’agence spatiale russe, Dmitry Rogozin et les trois astronautes, sans respect des gestes barrières (port du masque et distanciation sociale).