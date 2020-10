L’histoire fait le tour de la presse anglo-saxonne. Lorenza Marrujo, une américaine âgée de 67 ans pesant 45Kg pour 1m,47 est devenue la nouvelle héroïne du net après avoir pu sauver une voisine qui se faisait agresser par un homme pesant 77Kg pour 1m75.

Surnommée «Lady Ninja» Mme Marrujo est en réaliité ceinture noire de ju-jitsu. Elle n’a pas hésité à voler au secours de son amie qui se faisait agresser dans son immeuble. «J’ai dû lui tordre les doigts en arrière pour l’éloi­gner d’Elizabeth… Le mec a crié parce que c’est une de mes tech­niques, les doigts tordus. Et ensuite “boom”, je lui ai mis deux coups de coude dans le ster­num» a-t-elle affirmé.

Résultat, l’homme a été immobilisé quelques minutes plus tard par la “ninja”. Arrivée quelques instants plus tard sur les lieux, la police a pu constater les exploits de la sexagénaire. L’imprudent a été arrêté et accusé de maltraitance de personne âgée.