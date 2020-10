Le 15 juillet dernier, Sébastien Klem, 41 ans, revient de congés et reprend le travail chez son employeur, l’office HLM M2A Habitat de Mulhouse. Afin de s’assurer de reprendre le travail de manière tout à fait sécurisée, ce dernier effectue toutefois un test PCR, un test qui s’est avéré être positif.

Il reprend toutefois le travail en attendant de recevoir les résultats, ne présentant que très peu de symptômes, si ce n’est une petite toux. En recevant les résultats, il décide de prévenir son employeur et se met en quarantaine. Problème, son employeur décide de le renvoyer pour faute grave, l’accusant d’avoir mis la vie de ses collègues en danger. En effet, mi-août, Sébastien Klem reçoit un recommandé lui confirmant une convocation préalable à un licenciement.

Renvoyé pour un test positif au covid-19

Selon la direction, le jeune homme présentait des yeux rouges, une forte toux et un teint pâle, qui a effrayé l’ensemble des salariés. Ces derniers auraient d’ailleurs confirmé par écrit que Sébastien Klem leur aurait avoué avoir de la fièvre. Résultat, l’entreprise l’accuse de ne pas être resté chez lui et d’avoir violé les règles sanitaires actuellement en place par le gouvernement et l’entreprise, qui avait invité l’ensemble des employés à rester chez eux en cas de symptômes.

Une affaire étudiée par la justice

Selon l’entreprise, Sébastien Klem a tout simplement pris la décision de jouer avec la vie de ses collègues. Une situation incompréhensible pour le jeune homme, qui a décidé de porter l’affaire aux Prud’hommes et assure que, s’il avait eu le moindre doute, il n’aurait pas pris le risque de venir travailler. De même, ce dernier rappelle avoir ramené un certificat médical ne révélant rien de spécifique. Aujourd’hui au chômage, ce dernier espère obtenir réparation.