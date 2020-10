Le président français Emmanuel Macron a réagi aux récentes informations concernant le boycott de la France et même aux nouvelles déclarations du président Erdogan. Sans jamais le nommer, ni parler directement du boycott, il a affirmé que son pays ne reculera pas.

Cette déclaration intervient après la nouvelle sortie du président turc qui insiste sur le fait que son homologue français devrait vérifier sa santé mentale. Point de divergence : le fait que le président français soutienne les caricatures de Charlie Hebdo. Pour les Français, il s’agit purement et simplement de la liberté d’expression. Pour les Turcs, il n’est point question de liberté d’expression mais de manque de respect à l’islam. Depuis des mouvements de boycott contre les produits français ont été lancés dans certains pays musulmans. Deux points auxquels le président Macron semble répondre via une déclaration postée sur la toile.

Déclaration d’Emmanuel Macron

Rien ne nous fera reculer, jamais. La liberté, nous la chérissons ; l’égalité, nous la garantissons ; la fraternité, nous la vivons avec intensité. Notre histoire est celle de la lutte contre les tyrannies et les fanatismes. Nous continuerons. Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix. Nous n’acceptons pas les discours de haine et défendons le débat raisonnable. Nous continuerons. Nous nous tiendrons toujours du côté de la dignité humaine et des valeurs universelles. Emmanuel Macron