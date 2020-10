La pandémie relative au nouveau coronavirus et les différents moyens pour éviter sa propagation continuent de défrayer la chronique. Ce lundi 19 octobre, la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique est revenue sur les différents lieux où le port du masque est obligatoire. On retiendra des conclusions de cette agence que le mal se propage beaucoup plus par les personnes qui se caractérisent par leur mobilité.

Se protéger et protéger les autres par le port du masque

Aussi, l’agence américaine a-t-elle identifié près de 10 endroits où il serait très important de porter le masque pour dans un premier temps se protéger et par la suite protéger les autres. Le CDC conseille notamment de garder les bavettes lors des voyages en avion. Mais le masque doit être gardé lors du passage à l’aéroport à cause des multiples contacts qui précèdent l’embarquement. Le second lieu où il serait facile selon le CDC de contracter le virus est dans un train toujours à cause du contact facile avec d’autres usagers.

Dans les métros, en taxis, en bateau…

Il y a ensuite les métros qui constituent également des vecteurs de propagation en raison du manque de ventilation dans les stations. L’agence américaine a évoqué le cas des autobus et des Taxis toujours à cause des contacts. Le système de covoiturage peut aussi constituer être dangereux pour qui ne porte pas de masque pendant la traversée. Le dernier lieu indispensable où il faudra toujours garder son masque est à l’intérieur de bateau selon l’agence américaine de santé publique.