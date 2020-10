L’équipe nationale du Bénin a livré, ce dimanche 11 octobre 2020 à l’Estadio Pina Manique de Lisbonne au Portugal, un match amical international face au Gabon. Sans leur capitaine Stéphane Sessègnon, les Écureuils ont battu (2-0) les Panthères sans leur capitaine Pierre Emerick Aubameyang et d’autres joueurs. Au bout de 30 minutes de jeu, les Ecureuils vont frapper une première fois. Cèbio Soukou montre la voie à suivre en ouvrant le score (1-0, 30’). Le Bénin va mettre un deuxième but en deuxième partie.

Sur un corner de Soukou, Steve Mounié place une tête qui va mourir au fond des filets gabonais (2-0, 77′). Dans ce match, les Panthères n’ont pas existé offensivement. Une seule situation dangereuse pour les joueurs de Patrice Neveu en première partie. La deuxième partie a été presque fantomatique pour les attaquants gabonais. Avec cette victoire, les Ecureuils infligent à Patrice Neveu sa première défaite à la tête de l’équipe du Gabon. Désormais, le Bénin compte trois victoires contre cinq pour le Gabon en 11 confrontations. Mais, au-delà du score, ce match amical international a permis de voir Dussuyer sortir un dispositif tactique inhabituel tout comme son milieu de terrain.

Dans un 4-3-3, le technicien Français met en place une défense avec une charnière centrale formée par Khaled Adénon et Cédric Hountondji. Il fait évoluer Olivier Verdon devant la défense dans un milieu à trois où Sessi d’Alméïda et Jordan Adéoti plus haut sur le terrain. Ce qui a permis à l’équipe du Bénin de maîtriser la rencontre sans être fringante. Dussuyer a pu aussi effectuer une revue d’effectif avec six changements et une première sélection pour le défenseur Yohan Roche. Et donc, l’équipe a bien revue les automatismes en attendant la double confrontation avec le Lesotho en novembre prochain lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2020 reportée pour 2021.

À lire