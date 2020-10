Le sujet relatif au traitement qui est réservé à la communauté des Ouïghours en Chine a été à l’origine de vives altercations entre l’eurodéputé Raphaël Glucksmann et la représentation diplomatique de la Chine en France sur le réseau social de l’oiseau bleu. L’élu faisait notamment remarquer que malgré le traitement qui est réservé à cette minorité dans la province du Xinjiang, la Chine a été nommée au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Mais l’ambassade n’a pas tardé à réagir.

“Arrêtez de semer des troubles…”

« Arrêtez de semer des troubles sur les questions liées au Xinjiang qui relèvent entièrement des affaires intérieures de la Chine. Aucun pays ni aucune force n’ont le droit d’y interférer, et toutes les tentatives contre la Chine sont vouées à l’échec », a vivement rétorqué la chancellerie chinoise. L’eurodéputé ne s’est pas non plus arrêté à ce niveau dans les échanges. Toujours par une publication sur Twitter, Raphaël Glucksmann a poursuivi ses attaques directes en rappelant le rôle qu’il joue au sein du parlement européen.

L’élu rappelle son rôle au sein du parlement

« J’ai été élu pour mener ces combats pour les droits humains. Et je les mènerai jusqu’au bout », a-t-il répondu dans un premier temps. « Fermez les camps, libérez les Ouïghours, arrêtez vos crimes contre l’humanité et je vous garantis que personne ne viendra plus “semer le trouble”. En attendant, le mouvement d’indignation et de solidarité ne fera que croître. Et vous n’arriverez pas à nous faire taire ici », a martelé l’élu.

