Il y a encore quelques années, l’Etat Islamique (EI) avait pris racine en Syrie. Aujourd’hui, l’organisation terroriste a totalement perdu son emprise sur ce pays du Moyen-Orient. C’est du moins ce que déclarait mercredi dernier, le ministre de la défense russe. “Daech a subi “une défaite totale” a fait savoir Sergueï Choïgou . Les installations militaires russes seront cependant maintenues en Syrie a annoncé Bachar el-Assad au cours d’une interview accordée à Zvezda, une télévision russe.

Il compte sur le pays de Poutine pour «rendre le monde plus juste et plus équilibré »

Pour le président syrien, il est important que le pays de Poutine demeure présent. C’est essentiel pour un retour de la paix et de la stabilité dans le monde. « En Syrie, actuellement nous faisons face au terrorisme international et la Russie nous aide à rétablir la sécurité et la stabilité … Après l’élimination du terrorisme, la Russie jouera un autre rôle au niveau mondial en exhortant la communauté internationale et les différents pays à appliquer le droit international » a déclaré le numéro 1 syrien. Celui-ci mise donc sur la Russie pour « rendre le monde plus juste et plus équilibré ».

« Par sa présence militaire, la Russie devrait assurer la sécurité et rendre l’ordre mondial plus juste et plus équilibré, bien sûr, si l’Occident abandonne sa politique agressive consistant à utiliser sa puissance militaire pour créer des problèmes dans le monde » laissé entendre Bachar el-Assad. Il a insisté sur ce qu’il appelle « l’équilibre perdu » après la dislocation de l’Urss. Un équilibre qui devrait être rétabli par les alliés russes. En effet; le chef de l’Etat syrien est persuadé qu’il y a actuellement un déséquilibre entre les différentes puissances dans le système actuel des relations internationales.