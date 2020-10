Après la pause provoquée par la Covid-19, retour sur le terrain pour les sélections africaines. Le 09 octobre prochain, le Sénégal affrontera le Maroc à Thiès. Quatre jours plus tard, les Lions de la Téranga seront opposés aux Mourabitounes de la Mauritanie dans la même ville. Pour cette double confrontation, le sélectionneur Sénégalais Aliou Cissé a convoqué 25 joueurs parmi lesquels Pape Cheikh Diop. Ce jeune de 23 ans a une histoire particulière. Né le 8 août 1997 à Dakar au Sénégal, il part pour l’Espagne à l’âge de 14 ans.

” L’Espagne m’a tout donné et je veux le rendre “

En 2013, il intègre les équipes de jeunes du Celta Vigo, une équipe de la Liga (première division espagnole). Ayant entre-temps été naturalisé espagnol, il joue avec l’équipe d’Espagne des moins de 19 ans. Pape Cheikh Diop remporte avec celle-ci le championnat d’Europe des moins de 19 ans organisé en Grèce au cours de l’année 2015. Le Sénégal, son pays d’origine l’a approché plusieurs fois pour qu’il porte le maillot national, mais il a toujours décliné l’invitation.

« Oui, j’ai été appelé à plusieurs reprises par les dirigeants du Sénégal. Je n’oublie pas mes origines, je suis sénégalais, mais je me sens aussi espagnol. L’Espagne m’a tout donné et je veux le rendre. On ne sait jamais mais je suis très heureux avec la décision que j’ai prise » déclarait-il. Entre-temps, le joueur a quitté Celta Vigo pour l’Olympique Lyonnais qui l’a prêté à Dijon. Début septembre, il est revenu sur sa décision, déclarant son intérêt pour les Lions de la Téranga. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais a sauté sur l’occasion le convoquant pour le 09 octobre prochain.

” L’équipe nationale de foot du Sénégal… Ce n’est pas une équipe de seconde chance “

Des supporters qui étaient au courant des premières déclarations du joueur de 23 ans, n’ont pas du tout apprécié la décision prise par Aliou Cissé. « L’équipe nationale de foot du Sénégal n’est pas un centre de recyclage de déchets et des binationaux déboutés. Ce n’est pas une équipe de seconde chance. On la choisit par amour et conviction, non par manque de choix. Un peu de respect envers la patrie » a écrit l’un d’eux sur Twitter. « Aliou Cissé est le seul responsable de cette forfaiture ! » ajoutera un autre. “Pourtant le Sénégalais était connu et respecté par ses valeurs et principes ( le Joom surtout) mais hélas c’est perdu maintenant. Aucune vanne !!!” va également déplorer un supporter sur le réseau social à l’oiseau bleu.