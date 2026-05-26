Mondial 2026 : Opta désigne l'Espagne comme vainqueur du tournoi

Le supercalculateur du média spécialisé Opta Analyst a placé l’Espagne en tête des projections pour la Coupe du monde 2026 (USA, Mexique, Canada). Les simulations attribuent à la sélection espagnole une probabilité de 15,43 % de remporter le tournoi. La France arrive en deuxième position avec 12,54 %, devant l’Angleterre (10,88 %) et l’Argentine, championne du monde en titre, évaluée à 10,28 %.

Des probabilités établies par le supercalculateur Opta

Les estimations diffusées par Opta Analyst reposent sur des milliers de simulations intégrant les performances individuelles, la dynamique des équipes nationales et les données de clubs. Dans ce modèle, l’Espagne championne d’Europe conserve la position de favori grâce à la stabilité de son effectif et à ses résultats récents. Le système de projection prend en compte la nouvelle configuration du tournoi, qui réunira 48 équipes pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde. Cette expansion modifie les trajectoires possibles, avec une phase de groupes élargie et davantage de scénarios de qualification.

Un groupe abordable pour l’Espagne en phase de groupes



Le tirage place l’Espagne dans le groupe H avec l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Uruguay. Les projections du modèle indiquent une forte probabilité de qualification en tête de groupe pour la sélection espagnole.

L’Uruguay constitue l’adversaire le plus structuré de cette poule, avec une tradition de compétitivité en compétitions internationales. Les deux autres équipes présentent des niveaux plus irréguliers sur la scène mondiale, selon les classements FIFA récents et les performances en qualifications.

Une équipe portée par une génération technique mais encore dépendante de ses cadres

L’Espagne s’appuie sur une génération considérée comme l’une des plus prometteuses du football européen. Le milieu de terrain composé notamment de Rodri, Pedri et Gavi offre un contrôle élevé des matchs, avec une capacité à imposer la possession et à dicter le rythme. Sur le plan offensif, Lamine Yamal et Nico Williams apportent de la vitesse et des solutions en un contre un, renforçant une animation plus directe qu’au cours des cycles précédents.

Cette évolution tactique constitue un atout face aux blocs défensifs regroupés. Des limites persistent toutefois. L’absence d’un avant-centre à forte régularité internationale réduit parfois l’efficacité dans les zones décisives.

La dépendance à certains créateurs au milieu peut également exposer l’équipe en cas d’absence ou de neutralisation. La gestion physique de jeunes joueurs soumis à de fortes charges de compétition reste un facteur de vigilance sur la durée du tournoi. La Coupe du monde 2026 doit débuter le 11 juin 2026. Les premières rencontres de phase de groupes détermineront la capacité de l’Espagne à confirmer son statut de favorite dans une compétition élargie et plus longue que les éditions précédentes.