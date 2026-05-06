LDC : Mbappé dans la mauvaise équipe pour la deuxième fois

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié mercredi 6 mai pour la finale de la Ligue des Champions 2025-2026, après un match nul 1-1 face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Dembélé avait ouvert le score dès la 3e minute pour les Parisiens, avant qu’un but bavarois ne rééquilibre la rencontre. Grâce à leur victoire 5-4 à l’aller au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont arraché leur billet pour Budapest, où se jouera la finale le 30 mai.

Deux ans, deux finales, zéro Mbappé

La qualification de ce soir n’est pas un fait isolé. La saison précédente, le PSG avait remporté sa première Ligue des Champions de son histoire en s’imposant 5-0 face à l’Inter Milan en finale. Deux campagnes européennes consécutives conclues en finale, toutes deux disputées sans Kylian Mbappé, qui avait quitté le club à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid à titre gratuit.

Le contraste avec le parcours madrilène est saisissant. En 2024-2025, première saison de Mbappé sous les couleurs merengues, le Real avait été éliminé en quarts de finale par Arsenal sur un score cumulé de 5-1, une désillusion qui avait conduit au départ de Carlo Ancelotti. Cette saison, sous la direction de Xabi Alonso — nommé en mai 2025 —, le club espagnol a de nouveau chuté en quarts de finale, battu par le Bayern Munich 4-3 sur l’ensemble des deux matchs.

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Le PSG, une mécanique sans star désignée

Depuis le départ de l’attaquant français, le PSG a construit un modèle collectif sans hiérarchie offensive clairement établie. Kvaratskhelia, Barcola et João Neves se sont tour à tour illustrés au cours de cette campagne européenne. Face au Bayern à l’aller, le PSG avait notamment inscrit cinq buts, avec un Kvaratskhelia auteur d’un doublé.

Mbappé figure parmi les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions 2025-2026 avec 15 réalisations en phase de ligue, selon les statistiques de Foot Mercato — ce qui n’a pas empêché son équipe d’être stoppée avant le dernier carré pour la deuxième année consécutive.

Le PSG connaîtra son adversaire en finale après la deuxième demi-finale opposant Arsenal à l’Atlético de Madrid, dont le match retour se dispute également ce mercredi soir.