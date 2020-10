Le processus de formation du leader continue. A ce chapitre 7 intitulé « l’appel au leadership », l’expert en leadership transformationnel Fructueux Sozonlin nous renvoie vers d’autres qualités que tout leader doit chercher à avoir. La persévérance, la vision, l’autorité- émanant de Dieu- et la soumission- à Dieu- restent des clés essentielles pour ouvrir la porte du leadership.

Dans le chapitre précédent, le mentor parle de deux qualités que tout leader doit chercher à avoir. Il s’agit du don de soi et de la foi en Dieu. Dans le chapitre présent, il revient à la charge pour montrer le chemin qui doit être celui du bon leader. Ce chemin, comme on peut bien l’imaginer, n’est pas un chemin de bonheur mais un parcours semé d’embûches, d’orties, de ronces et de rocailles. Dans ce chapitre où il lance un appel au leadership, le mentor montre d’entrée de jeu ce que représente la persévérance dans la vie d’un leader.

« En tant que leader, nous devons savoir que la face visible de notre succès viendra avec la persévérance dans le bien », postule le mentor. Pour lui, l’histoire d’un succès commence toujours petitement, comme un arbuste mis en terre et qui pousse lentement dès qu’on l’arrose. Le leader commence toujours à la maison, dit-il, avant de devenir un leader dans toute la communauté. « La petite destinée glorieuse que Dieu vous réserve commence à la maison, dans la famille, dans l’adversité et dans les vicissitudes de la vie. On ne peut pas être un modèle pour la société quand on ne l’est pas à la maison ».

Il est évident que le parcours d’un leader n’est pas un fleuve tranquille mais un parcours de combattant. La première qualité recommandée par le mentor est la persévérance. « La persévérance est une clé non négligeable à l’école des leaders. Elle fait toute la différence entre les leaders fructueux et les vaincus ». Il n’est pas évident que le leader soit persévérant sans un minimum de courage.

« Un leader sans vision n’a pas de direction »

A la persévérance, le leader doit aussi allier la vision. Dieu nous donne la vision pour trouver des solutions aux problèmes de notre temps. « La vision que Dieu vous donne c’est une idée du rôle que vous devez jouer, dans la solution que Dieu a préparée aux cris d’une communauté, d’une nation. Un leader sans vision n’aura pas de direction. Elle est tellement importante car sans elle, e me demande comment les leaders pourront résister aux oppositions et à la persécution ». Fructueux Sozonlin s’appuie sur l’exemple de Moïse. Il avait la vision de sauver son peuple. Il s’efforçait de les protéger contre leurs maîtres et de régler leurs querelles, espérant défendre ainsi leur cause. Un jour, il vit un contremaître égyptien qui frappait un frère israélite.

Un membre de la nation qu’il était appelé à sauver. Animé par sa passion pour la justice, il s’enflamma et tabassa à mort le contremaître et cacha le corps dans le sable. Le lendemain, il vit une nouvelle scène. Cette fois-ci, deux frères hébreux se battaient. Quelle fut sa réaction ? Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton frère ? Et l’homme lui répondit : « Qui t’a établit chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l’égyptien ? Alors Moïse comprit que le bruit de son crime de la veille se répandait dans le pays. Il fut contraint de fuir le pays. Il s’agit des obstacles à l’accomplissement de la vision. C’est pourquoi la vision seule ne saurait suffire pour que le leader réalise ses engagements. Il faut en plus de l’autorité.

« Tous les leaders authentiques ont une vision plus ou moins claire de leur destination. Bien que cette vision soit importante pour eux, elle ne suffira pas pour conduire des hommes. Il leur faudra de l’autorité. L’autorité est invincible. Ceux pour qui vous vous battez peuvent refuser s’ils ne voient pas votre autorité », précise le mentor Fructueux Sozonlin. Pour lui, l’autorité est d’essence divine. « Les leaders suscités par Dieu reçoivent l’autorité pour parler et agir en son nom ».

« Il existe une grande différence entre la vision que Dieu vous donne et l’autorité qu’il vous confère. La vision c’est par rapport à ce qu’il attend de vous ou ce qu’il désire vous faire, faire au moment convenable. L’autorité c’est la capacité d’agir en son nom. L’autorité c’est le pouvoir de commander, d’obliger quelqu’un à faire quelque chose, c’est la couronne du chef. », ajoute le mentor qui précise que le leader ne peut avoir d’autorité sur tout le monde mais sur la catégorie de personnes qui intervient dans le domaine qui est le leader a été établi et que le niveau d’autorité dans un domaine est tributaire du niveau de connaissance du domaine.

Connaître Dieu et se soumettre à lui

La dernière clé qui ouvre la porte de l’épanouissement du leader, c’est la connaissance et la soumission à Dieu. L’exemple de Moïse en est l’illustration. « Moïse avait appris beaucoup sur Dieu mais n’avait pas une connaissance juste de ce Dieu vivant dans son homme intérieur ». Ensuite, il y a la soumission. « Tant que vous ne ferez pas preuve de soumission, on ne vous confiera pas de grands défis. La soumission est une attitude du cœur. Sans la clé de la soumission, vous ne serez pas éligible à l’élévation divine. « Je souhaite vivement que vous soyez amenés à utiliser ces deux clés qui vous ouvriront de grandes portes. Ces deux clés sont : la soumission et la connaissance ultime de celui qui vous appelle et vous établit pour accomplir son œuvre au sein de cette génération », conclut Fructueux Sozonlin.