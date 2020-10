L’équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal a atterri directement en phase finale de l’Afrobasket 2021. Les Lionnes de la Teranga sont épargnées des éliminatoires entrant dans le cadre de cette compétition. Il n’y aurait plus de fenêtre chez les filles. En plus de l’équipe sénégalaise qui avait occupé la deuxième place lors de la compétition continentale, plusieurs autres formations sportives sont concernées par cette mesure.

Un stage de préparation entamé

Il s’agit en effet des D-Tigress nigérianes qui sont les championnes en titre. Les Aigles du Mali, médaillées de bronze, et l’équipe du Mozambique occupent respectivement la 3ème et la quatrième place et ne participeront pas à la phase des éliminatoires. La décision est intervenue quelques semaines après le stage de préparation qu’a entamé Moustapha Gaye avec les lionnes.

Le coach décline ses objectifs

Lors de ces préparations qui ont commencé le 1er octobre dernier, le sélectionner avait confié les différents objectifs qu’il poursuivait. « Nous avons commencés le travail cette semaine. Ce travail qui va nous amener vers un Afrobasket 2021 qui va être très compliqué, mais nous avons confiance aux joueuses, au staff, à la fédération et à l’Etat et si on converge tous, on peut arriver à un résultat positif », avait confié Moustapha Gaye aux confrères de Senego