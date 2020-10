Le chef de l’Etat Patrice Talon a tenu une séance de travail jeudi 08 octobre avec les représentants de six centrales et confédérations syndicales et de deux responsables des aspirants aux métiers de l’enseignement. Plusieurs décisions ont été prises lors de la rencontre tenue au palais de la République.

Le gouvernement béninois fait marche arrière en ce qui concerne la masse horaire de 30 heures imposées aux aspirants. Cette mesure prise pour combler le déficit horaire n’est pas de l’improvisation et le gouvernement va revoir sa position, a indiqué Patrice Talon. De fermes instructions ont été données pour que très rapidement les centrales syndicales et les ministres concernés puissent se revoir pour définir de nouvelles approches.

Sur la question des aspirants non reconduits et qui fait couler assez d’encre et de salive, le Chef de l’Etat a rassuré les uns et les autres. “Aucun aspirant figurant dans la base de données et déployé l’année dernière ne sera laissé sur le carreau“, a promis Patrice Talon. Le président de la commission des négociations, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio TCHANE a été instruit aux fins de poursuivre les échanges avec les responsables syndicaux.

Rappelons que la séance a connu la participation du neveu de Patrice Talon, le conseiller spécial Johannès DAGNON, du ministre des Finances Romuald WADAGNI, de la ministre de la fonction publique Adidjatou MATHYS, de la ministre de l’enseignement supérieur Éléonore YAYI LADEKAN, du ministre Mahougnon KAKPO de l’enseignement secondaire et de Salimane KARIMOU ministre de l’enseignement primaire. Les centrales syndicales étaient représentées par les secrétaires généraux de la CSA-Bénin, de la CGTB, de la COSI-Bénin, de l’UNSTB, de la CSUB et de la CSPIB.