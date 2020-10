En mars, le monde était confronté à ce qui allait devenir pendant des mois, l’une des plus grandes crises sanitaires de son histoire. Des millions de personnes contaminées et plus d’un million de personnes décédées. Aux USA, la Covid-19 était entrée avec violence et avait fait de nombreuses victimes. Face aux difficultés du pays devant cette crise, la Russie envoyait, en un geste jugé alors de mémorable, des dizaines de respirateurs pour aider les hôpitaux américains à faire face aux cas extrêmes.

Seulement après que le matériel ait été reçu en grande pompe et aussitôt distribué à des hôpitaux ; un site d’informations révélait ce lundi que les respirateurs avaient été retirés du circuit et détruits. Une information à laquelle avaient tout de suite répondu les autorités russes, en déclarant que le don avait été fait dans le strict cadre d’une entraide mutuelle et que ce que les USA faisaient du don, ne regardait que les USA.

« Ce n’est pas notre affaire »

Ce mercredi, c’est Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine qui avait réagi à la révélation de BuzzFeed sur la destruction des 45 respirateurs ‘’Aventa-M ’’ russes. « Ce n’est pas notre affaire » avait dit en substance Peskov. À entendre le porte-parole, la destruction intégrale de ce don offert par la Russie n’avait aucune portée politique majeure. Moscou avait fait son don sans arrière-pensée (politique) et les USA étaient libres d’en disposer selon leur entendement.

C’est du moins ce qui était ressorti de la déclaration de Peskov ce Mercredi. D’ailleurs l’échange de matériel avait été réciproque, avec les USA faisant en Mai, eux aussi, don à la Russie d’une cinquantaine de respirateurs. Le fait est selon le site d’informations, si les autorités américaines avaient décidé de détruire les respirateurs russes, cela serait essentiellement dû au fait que les normes de fabrication du matériel russe ne convenait pas aux normes électriques en vigueur aux USA.

En outre, ces respirateurs avaient été impliqués dans un incendie dans un hôpital en Russie, avec plusieurs personnes décédées. Un incident qui aurait semble-t-il décidé les autorités américaines à procéder à de plus amples vérifications avant de décider de leur destruction intégrale.