Le meurtre du professeur de Conflans-Sainte-Honorine se révèle être, au fur et à mesure que les jours passent, une bien délicate affaire. Si déjà les circonstances de l’assassinat avaient suscité une vague d’émoi dans l’opinion publique et relancé le débat sur la laïcité de l’Etat et l’intégrisme religieux ; elle remettait aussi à présent en question le dispositif antiterroriste du pays. Car selon de récentes révélations, l’acte du meurtrier de Paty était loin d’être un acte subite. Des occasions, étaient apparues qui si elles avaient été saisies, auraient peut-être pu éviter la tragédie.

Pharos indexé

Pharos est la Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements, qui permet de signaler en ligne les contenus et comportements illicites de l’internet. Le système PHAROS a été créé par arrêté du gouvernement le 16 juin 2009 à la demande du ministère de l’Intérieur et est supervisé par l’OCLCTIC, l’unité nationale française d’enquête sur la cybercriminalité.

Le système est conçu pour évoluer constamment en fonction des changements de la législation applicable. Il reçoit, traite et stocke les rapports de contenus illicites et de matériel connexe (courriels, images, vidéos et autres fichiers), puis fournit les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité pour soutenir le processus d’enquête (procédures sécurisées, sécurité du réseau et des données, archivage des preuves, gestion de la chaîne de contrôle et une fonction de coffre-fort numérique). Or justement, le système avait vu un signalement du compte twitter d’Andoullakh Anzorov, l’assassin de Samuel Paty, reporté et pas qu’une fois.

Le ministère de l’Intérieur dans la gêne

De multiples signalements au niveau de la plate-forme avait vu à plusieurs reprises apparaitre le compte twitter du meurtrier. Des signalements en juillet où le jeune musulman avait fait des publications à connotations racistes et antisémites. En Aout et en Septembre notamment, des conversations avaient laissé entrevoir une certaine radicalisation chez le jeune tchétchène musulman et un désir de se joindre à la cause des djihadistes à Idlib.

Six jours avant la tragédie de Conflans, rapporte la presse française, un autre signalement était apparu sur la plate-forme, sans plus attirer l’attention des services du ministère de l’intérieur. Ce jeudi alors qu’il s’exprimait devant le sénat ; le ministre Darmanin avait expliqué que ces signalements sur Anzorov s’étaient fondus dans la grande masse des requêtes qui arrivaient via la plate-forme, mais qui passaient inaperçus à cause surtout de leur caractère isolé.