Les usagers de la rue de la Croix-Nivert, dans le XVe arrondissement de Paris ont assisté dans l’après-midi de ce mardi 6 avril à une scène un peu dramatique. En effet, un véhicule électrique Tesla a fini sa course sur le trottoir et a fait deux victimes qui sont gravement blessées. Elles ont été transportées en urgence vers les hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière (XIIIe) et George-Pompidou (XVe).

Plusieurs traumatismes chez une victime

A en croire les précisions qui ont été apportées sur la situation l’une des victimes a reçu plusieurs traumatismes. L’autre par contre souffre de multiples coupures causées par des éclats de verre. Le véhicule à l’origine de l’accident serait conduit par un homme dont l’âge est compris entre 75 et 80 ans qui aurait visiblement perdu le contrôle de la Tesla.

Le conducteur serait en train d’éviter un autre véhicule

« J’ai vu la voiture partir à pleine balle et deux secondes après j’ai entendu un grand boum. Quand je me suis retourné, j’ai vu le trottoir complètement explosé », a confié un témoin qui travaille dans un restaurant proche des lieux de l’accident. Notons que les policiers spécialisés du service du traitement judiciaire des accidents (STJA) s’occupent de l’enquête. Le septuagénaire au volant du véhicule a déclaré à la police qu’il essayait d’éviter une voiture qui arrivait en face.