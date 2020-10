Fin de cavale pour Soumaya Raissi. La Tunisienne de 30 ans, sous le coup d’un mandat d’arrêt en France pour son appartenance présumée à Daesh, a été arrêtée hier jeudi 15 octobre dans la ville d’Adana située dans le sud de la Turquie. C’est l’agence de presse officielle Anadolu qui rapporte l’information ce vendredi. Soumaya Raissi avait rejoint la Syrie en 2016 en provenance de la France selon DHA, une agence de presse turque privée. Il y a cinq mois, elle quitte le pays de Bachar el-Assad pour s’établir en Turquie.

Femme de jihadiste

Raissi est la femme d’un membre de l’Etat islamique. Elle l’avait épousé après l’interpellation de son premier mari dans le sud de la Turquie en 2016. Avec ce membre de Daesh, la Tunisienne eu un enfant. L’annonce de son arrestation intervient à un moment où l’activité de la Turquie en Méditerranée orientale et en Libye, a jeté un froid dans les relations entre Ankara et Paris. En France, une source judiciaire a confirmé que Soumaya Raissi était effectivement recherchée par la justice du pays. Sur une photo publiée par Anadolu on peut voir la femme visage couvert avec des menottes aux poignets.

Elle circulait avec une fausse carte d’identité syrienne au moment de son interpellation. La Turquie a depuis 2019 renvoyé des dizaines de personnes soupçonnées d’appartenir à la mouvance djihadiste vers leurs pays d’origine. On retrouve parmi elles, des européens comme Othman Garrido. Le français a été expulsé de la Turquie la semaine dernière. Il a depuis, été inculpé par la justice française.