Une peine de six ans de prison assortie de 500.000 dollars d’amende a été prononcée à l’encontre de Clare Bronfman. L’héritière de l’empire des spiritueux, Seagram, a effectivement été reconnue coupable de trafic sexuel au sein de la secte Nxivm. Une peine plus lourde que prévue pour cette femme de 41 ans.

Annonces

En avril 2019, cette dernière plaide coupable de fraude à la carte bancaire, tout en ayant caché, pour le compte de Nxivm, un individu clandestin. Cette secte, fondée par Keith Raniere, est aujourd’hui au cœur des discussions alors que son fondateur a récemment été reconnu coupable d’avoir eu jusqu’à une vingtaine d’esclaves sexuels. Si la quadragénaire n’a pas été directement reconnue coupable de trafic, son soutien financier sans équivoque a permis à Raniere de continuer à mener à bien ses activités. Véritable alliée, celle-ci a donc fait en sorte de soutenir le gourou.

Clare Bronfman, condamnée à 6 ans de prison

Neuf femmes ont été entendues à la barre au cours de ce procès hors-norme. Selon ces dernières, Clare Bronfman payait gracieusement des avocats afin que ces derniers fassent pression et empêchent les médias ou les victimes de témoigner ou critiquer l’organisation. Du côté de la défense, on affirme n’avoir rien su au sujet des abus sexuels perpétrés par Keith Raniere.

Annonces

Nxivm, une secte au coeur des débats

Selon ses dires, elle n’aurait connu que les côtés positifs de l’organisation, qu’elle a décidé de rejoindre en 1983. Une organisation qui prônait l’épanouissement personnel via des formations accessibles à toutes et à tous. Anxieuse et très stressée, la jeune femme d’alors a appris à s’aimer et s’est construite autour de cette organisation, qu’elle a d’ailleurs tenu à défendre jusqu’à la fin, refusant d’incriminer Keith Raniere. Un refus qui, semble-t-il, lui a coûté une peine plus importante.