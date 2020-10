Depuis plusieurs mois, la pandémie du nouveau coronavirus (2019-nCoV) frappe presque tous les pays à part une petite poignée selon des sources concordantes. Le nouveau coronavirus (2019-nCoV) est apparu pour la première fois en Chine. Très rapidement, le virus s’est exporté sur l’Europe, l’Amérique et les autres continents ont été également touchés. La pandémie a durement frappé les USA. Le nombre de contamination galope de jour et jour devenant ainsi le pays le plus touché au monde par le virus selon des statistiques de cette semaine avec plus de 9 000 000 de cas positifs à la Covid-19.

Le Président américain, Donald Trump, est vivement critiqué par ses adversaires politiques depuis le début qui estime que sa gestion de la pandémie est désastreuse. De son côté, le magnat de l’immobilier devenu président des USA, minimise à chaque fois qu’il en a l’occasion la percée de la pandémie dans son pays et l’impact sur la vie des américains. Pas très fan de masque facial malgré les recommandations de ses conseillers, Donald Trump son épouse Melania et leur fils Baron ont contracté le coronavirus. Grâce à un traitement expérimental, Donald Trump s’est en sorti après quelques jours de traitement.

Trump Jr défend la gestion de son père

En campagne pour sa réélection, Donald Trump et son équipe n’ont pas changé de ligne de défense sur sa gestion de la Covid-19 allant jusqu’à lancé parfois des “fake news” face à ses adversaires démocrates qui l’acculent. Récemment c’est le fils du Président, Donald Trump Jr qui a été pris la main dans le sac.

Jeudi dernier, alors que les USA parlaient de records d’infections et plus de mille décès, le fils du Président qui a insulté au cours d’une interview les experts qui s’inquiètent de la situation, affirme l’administration Trump a pris le contrôle de la situation et que le nombre de victimes ne représentait “presque rien“.

«J‘ai parcouru les données du CDC, parce que j’entendais sans cesse parler de nouvelles infections, mais je me suis dit: ‘Pourquoi n’en parlent-ils pas?’», aurait déclaré le fils du président avant d’ajouter «Oh, parce que le nombre n’est presque rien. Parce que nous avons pris le contrôle de cette chose, nous comprenons comment cela fonctionne. »