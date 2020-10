Aux Etats-Unis, la DEA a porté un coup dur aux trafiquants de drogue. L’agence a en effet saisi une tonne de métamphétamine dans l’Etat de Californie début octobre . La plus grosse prise de son histoire sur le sol américain. L’enquête qui a mené à ce coup d’éclat a commencé en juin 2020. Les agents de la DEA découvrent un réseau de trafic de drogue dans le sud de l’Etat de la Californie. Et il se trouve que l’organisation criminelle avait des accointances avec le célèbre cartel de Sinaloa.

La valeur marchande de la méthamphétamine saisie est évaluée à plus de 7 millions de dollars

Après plusieurs mois passés à filer les trafiquants, les agents de la DEA mettent la main début octobre sur cette importante quantité de drogue dissimulée à divers endroits de la région. Ils ont aussi saisi six kilogrammes d’héroïne et 400 kilogrammes de cocaïne. La valeur marchande de la méthamphétamine saisie est évaluée à plus de 7 millions de dollars. « Cela représente assez de drogue pour fournir une dose de « meth » à chaque homme, femme et enfant des Etats-Unis et du Mexique » a fait savoir Timothy Shea, le responsable par intérim de l’Agence antidrogue qui se confiait à la presse.

« C’est un coup important porté aux cartels, c’est aussi une victoire énorme pour les Californiens du Sud » a t-il poursuivi. La région de Los Angeles est la porte d’entrée de la drogue venue du Mexique voisin sur le territoire des Etats-Unis selon la DEA. Notons que la dépendance à la méthamphétamine « s’accompagne d’une hausse des crimes violents, dont les cambriolages, agressions et meurtres » selon les études réalisées dans le domaine.