Stephanie Winston Wolkoff, ancienne amie et ex-conseillère de la première dame des Etats-Unis, Melania Trump, fait l’objet de poursuites judiciaires enclenchées par le département américain de la justice, hier mardi 13 octobre 2020. En effet, l’Etat américain lui reproche d’avoir publié des informations sur l’épouse de Donald Trump dans son livre intitulé, Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady (Melania et moi: grandeur et décadence de mon amitié avec la Première dame).

Elle aurait dû présenter son livre à Melania Trump

D’après le ministère américain de la justice, Stephanie Winston Wolkoff s’était autrefois engagée à ne pas divulguer des informations sur Melania Trump. Durant toute sa présence à la Maison Blanche, l’ex-amie de Donald Trump y travaillait gratuitement et aurait signé des documents qui lui interdisaient « spécifiquement de publier, communiquer ou divulguer toute information de la sorte à toute personne ou entité non autorisée ». A en croire la plainte déposée à son encontre, Stephanie Winston Wolkoff aurait dû présenter son ouvrage à Melania Trump, ainsi qu’aux avocats de la Maison Blanche, avant qu’il ne voit publiquement le jour.

La première dame est montrée plus agressive

Etant donné que cela n’a pas été fait et que Stephanie Winston Wolkoff est accusée d’avoir violé l’accord qu’elle a signé à la Maison Blanche, la plainte a exigé que tous les bénéfices tirés du livre soient confisqués. Notons que dans le livre de Stephanie Winston Wolkoff, l’épouse du locataire de la Maison Blanche est montrée plus agressive qu’à l’accoutumée. Pour rappel, la chute de l’ancienne proche de Melania Trump a eu lieu en 2018, suite à la publication d’importants frais utilisés au cours de la cérémonie d’investiture du président américain Donald Trump, dont elle était la coorganisatrice.

