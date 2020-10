Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a perdu aussi des militants. Ce mardi 13 octobre, le Mouvement des jeunes pour l’éveil patriotique (MoJEP) a annoncé publiquement, sa démission du parti FCBE. Ce mouvement tourne dos à FCBE après deux ans conclus par un riche parcours. Selon les responsables du MoJEP, indiquent comme raison de cette séparation, la difficile collaboration. En effet leur collaboration a connu beaucoup écueils.

Ils mettent l’accent sur l’absence de communication avec le Bureau exécutif national du MoJEP, le manque de dialogue entre les instances nationales du MoJEP et le bureau politique national du parti FCBE depuis leur adhésion, l’absence des responsables du MoJEP dans les instances de prise de décision du parti FCBE. Il y a aussi la question du positionnement des potentiels candidats militants du MoJEP sur les différentes listes lors des élections communales et locales du 17 mai 2020 et des contradictions entre les porte-paroles du parti FCBE.

Pour les dirigeants de ce mouvement, la possibilité d’une convergence ultérieure est possible, parce qu’ils tiennent à participer au développement du Bénin. Pour le moment, le MoJEP met fin à sa collaboration en précisant que la douleur inhérente à toute séparation les tenaille. Mais «la vie est faite de couplage et de divorce momentanés ou durables ». De même, «l’animation de la vie politique nationale est ponctuée de ruptures et de retrouvailles suivant les circonstances de l’heure et des enjeux qui se posent et qui s’imposent », précise le mouvement dans sa lettre de démission qui date du 28 septembre 2020.

