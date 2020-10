Il y a quelques jours, le polémiste Éric Zemmour suscitait l’indignation, en affirmant que les mineurs isolés, issus de l’immigration, étaient des voleurs, des violeurs et qu’ils devaient être renvoyés chez eux, le plus rapidement possible. Des propos jugés inacceptables par beaucoup de politiques.

Résultat, le 7 octobre dernier, le département de la Guadeloupe a décidé de déposer plainte pour « incitation à la haine » contre le chroniqueur. Une information confirmée par la présidente du département, Josette Borel Lincertin, pour qui cette sortie porte tout simplement atteinte aux mineurs, pris en charge par les collectivités départementales et locales. Selon la responsable, les propos tenus et diffusés à l’écran sont stigmatisants et vont au-delà de la liberté d’expression, estimant qu’il s’agissait là de délit et d’incitation à la haine.

Nouvelle plainte contre Éric Zemmour

Une nouvelle situation à gérer pour Éric Zemmour, qui a été condamné à 10.000 euros d’amende il y a quelques semaines, pour des faits similaires. Ici cependant, plusieurs présidents de conseils départementaux, jouissant d’une certaine compétence en matière de responsabilité au niveau de la protection de l’enfance, ont décidé, de concert, de poursuivre le chroniqueur de l’émission Face à l’info, sur Cnews.

Ouverture d’une enquête pour provocation à la haine raciale

Aujourd’hui, la présidente du Conseil départementale de la Guadeloupe espère qu’Éric Zemmour sera invité à répondre de ses provocations face à la justice mais aussi et surtout, que la chaîne Cnews prenne ses responsabilités en arrêtant d’offrir au polémiste, une tribune lui permettant de déverser ses critiques. Une enquête a également été ouverte par le parquet de Paris, pour « provocation à la haine raciale ».