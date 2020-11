Le Bénin va jouer ce samedi 14 novembre 2020 un match contre le Lesotho dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires CAN 2021 prévue en 2022 au Cameroun. Le match retour est prévu trois jours après au Lesotho (17 novembre) et compte pour la quatrième journée de ces éliminatoires. Pour ces deux matchs, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Michel Dussuyer et les Béninois. Trois joueurs sur les 24 convoqués par le technicien Français ne vont pas jouer ceux deux rencontres contre le Lesotho.

Le Bénin est victime du diktat des clubs européens. Cèbio Soukou, Olivier Verdon et Jordan Adéoti, trois joueurs majeurs du dispositif tactique de Dussuyer sont absents. Cèbio Soukou, retenu par son club Arminia Bielefeld (D1 allemande). Le club estime qu’après la période FIFA du 9 au 17 novembre 2020, de retour en Allemagne, le joueur va devoir observer automatiquement la quarantaine. Ce qui est pénalisant d’autant plus qu’il va manquer la journée du championnat juste après la trêve internationale. Même logique chez les dirigeants du club Sarpsborg 08 en Norvège pour le milieu de terrain Jordan Adéoti. Le club veut utiliser Adéoti juste après la trêve internationale.

Les cas Verdon et Poté

Pour le cas du défenseur Olivier Verdon blessé jeudi dernier, mis à part le fait que son club (Ludogorets, Bulgarie) ait refusé de le libérer, il a été testé positif, hier lundi 9 novembre, au coronavirus. Et donc, le Bénin va devoir jouer ces deux matchs pièges sans ces trois joueurs. Le technicien Français a un autre souci pour le mardi de samedi prochain. Il doit se passer aussi des services de Michael Poté. L’attaquant de Bandirmaspor en Turquie sera absent pour cumule de cartons jaunes.