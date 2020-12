Un diplomate russe est à nouveau déclaré persona non grata en Bulgarie. Ce dernier est accusé d’espionnage des troupes américaines qui sont dans le pays. L’annonce a été faite par le canal d’un communiqué rendu public par le ministère bulgare des affaires étrangères. Il dispose de très exactement trois jours pour quitter le territoire selon les précisions qui ont été apportées sur cette affaire.

Déclaré Persona non grata

« Le ministère bulgare des affaires étrangères a déclaré persona non grata un diplomate de l’ambassade de Russie à Sofia et lui a donné 72 heures pour quitter le pays en raison d’activités incompatibles avec son statut diplomatique », indique le communiqué. Le mis en cause aurait commencé ses opérations de collecte d’informations depuis 2017 soit environ trois ans. Il aurait coutume d’envoyer aux services de renseignements militaires russes «de l’information militaire, y compris sur le nombre de militaires américains participant à des exercices en Bulgarie ».

Il avait un complice bulgare

La décision relative à l’expulsion du diplomate russe est intervenue suite à une visite de quelques jours qu’a effectuée en Bulgarie du lieutenant-général Eric Wendt, commandant de l’état-major des opérations spéciales de l’Otan. A en croire les précisions du parquet sur cette affaire, le mis en cause était en relation avec un bulgare qui avait accès aux informations secrètes. Le complice du russe était rémunéré pour les services qu’il leur offre.