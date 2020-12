Du nouveau dans l’affaire de la jeune Mila. Le lycée militaire dans lequel l’adolescente française était scolarisée, a annoncé qu’il ne pourra plus la garder, évoquant un risque de sécurité. Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux en Janvier 2020 et dans laquelle elle avait critiqué l’Islam, Mila avait donné le nom de l’établissement où elle suivait ses études. Dans un communiqué publié hier jeudi 10 décembre 2020, le lycée a justifié sa décision.

Elle n’est pas exclue

« Du fait d’un certain nombre d’informations dévoilées, en particulier sur les réseaux sociaux et dans la presse, la discrétion quant à l’établissement en question n’est malheureusement plus assurée depuis peu. Son maintien au sein de l’établissement lui fait courir un risque que l’on ne peut pas accepter, ni pour elle, ni pour les 750 élèves de l’école » a-t-il notamment fait savoir, soulignant qu’elle n’était pas exclue du lycée. Selon le média français, Le Point, cette décision a été mal accueillie par le père de Mila, qui a accusé le lycée militaire de « lâcheté », dans une lettre envoyée au proviseur de l’établissement. « Contrairement à vous, colonel, et à tant d’autres, Mila ne se soumettra jamais » a-t-il laissé voir, entre autres.

Mila avait présenté ses excuses

Pour rappel, les propos de Mila lui avaient valu plusieurs menaces de morts. Dans un entretien sur le plateau de la chaîne de télévision française, TMC, en février 2020, elle avait réaffirmé ses propos. « Je ne regrette absolument pas mes propos, c’était vraiment ma pensée » avait-elle déclaré sur le plateau de l’émission. Cependant, elle avait saisi l’occasion pour présenter ses excuses à toutes les personnes qui se seraient senties blessées par ses déclarations.