Il n’est plus à présenter. Michel Gohou est l’un des plus célèbres humoristes ivoiriens. Le premier vice-président du « Parlement du Rire » a joué dans plusieurs films et séries à l’instar de « Ma famille » d’Akissi Delta et du « Gendarme d’Abobo » qui lui a d’ailleurs permis d’arracher une récompense cette année. En effet, cette œuvre cinématographique s’est vu décerner le Prix du Film Africain de l’année à l’African Talent Awards 2020. C’est le comédien lui-même qui l’a annoncé sur sa page Facebook hier mardi 29 décembre 2020.

Gendarme d’Abobo: Prix du Film Africain de l’année

« Très chers fans, je viens de remporter deux Trophées à African Talent Awards 2020 : Le Prix du Film Africain de l’année (Gendarme d’Abobo) et le Prix du Meilleur Comédien de l’année » a écrit l’acteur producteur et scénariste ivoirien. Michel Gohou c’est plus de 30 années de carrière. Ces récompenses sont amplement méritées au vu de son impressionnant parcours. Il demeure cependant humble et reconnaissant envers ses soutiens.

« Merci à vous de me porter si haut, merci de faire de moi une personne meilleure. C’est grâce à votre Force que je réussis tout ce que j’entreprends. Je continuerai de travailler d’arrache-pied pour toujours vous satisfaire. Toute la gloire revient à l’Eternel Dieu des armées » a-t-il écrit. L’année 2020 se termine donc en beauté pour l’humoriste ivoirien.