Ce mardi, le réseau social Facebook a confirmé l’information selon laquelle trois réseaux informatiques gérés depuis la France, mais aussi depuis la Russie ont été bloqués et supprimés. Ces derniers sont accusés d’avoir mené des opérations d’interférence sur le continent africain, notamment au Nord.

Sur ces trois réseaux ciblés, deux proviendraient de Russie et un de France. Dans ces réseaux informatiques, les usagers utilisaient de faux profils, de fausses identités ce qui a poussé le réseau social à rapidement agir. Il s’est finalement avéré que les comptes étaient effectivement très actifs sur certaines pages sensibles.

De faux comptes français, ciblés par Facebook

Dans les faits, les membres derrière ces faux comptes commentaient l’actualité en Centrafrique et au Mali. D’autres pays, comme le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Tchad étaient également ciblés. Pour le moment, l’identité même de ces individus reste difficile à établir, pour autant l’enquête menée en interne aurait permis de démontrer un lien réel des individus, avec l’armée française.

L’armée, au courant de ces actions ?

Les individus donnaient en fait la parole à de faux habitants de ces pays. Ces derniers se réunissaient sur les réseaux, afin de commenter les publications et les articles soutenant la politique française menée sur ces sols. Ces derniers postaient également des messages au cours desquels ils affirmaient soutenir l’action des armées françaises. En tout et pour tout, 84 comptes, six pages, neuf groupes ainsi que 16 comptes Instagram ont été supprimés.