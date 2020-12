En Allemagne, un individu est soupçonné par les autorités d’avoir volé une vingtaine de défunts. Selon les forces de l’ordre, celui-ci leur prenait leurs dents en or. Le suspect a été arrêté du côté de Wurzbourg, dans le Land de Bavière au sud du pays. Son identité n’a toutefois pas été révélée.

Selon les forces de l’ordre, ce dernier aurait toutefois mené à bien une vingtaine de vols en septembre 2019 et la date de son arrestation. C’est son employeur, méfiant à la suite de dénonciation, qui a décidé d’alerter les forces de l’ordre. Une perquisition a ainsi eu lieu au domicile du principal suspect.

Une vingtaine de vols observés sur les corps de défunts

Sur place, les autorités ont découvert près de 30 grammes d’or ainsi qu’une bague qui ne lui appartenait pas. Dans les faits, l’individu était responsable de l’exhumation et de la réinhumation des morts. Selon les premiers éléments, il aurait profité de sa position pour retirer les dents en or et autres bijoux de défunts morts il y a plusieurs années. Aux forces de l’ordre, il a avoué un larcin, affirmant qu’il souhaitait simplement montrer l’or dérobé à ses proches et ses amis. Une explication qui n’a pas convaincu les autorités, qui pourraient aller plus loin dans leur démarche.