Fraude électronique et complot. C’est du moins les chefs d’accusation qui motivent la poursuite engagée contre cinq Montréalais dont l’âge est compris entre 26 et 37 ans. Ils sont accusés d’avoir mis sur pied un système pour escroquer des personnes âgées. Les mis en cause ont été interpellés en Californie suite à une enquête conjointe réalisée entre la GRC et les services secrets américains.

Les contacts établis entre 2013 et 2015

A en croire les descriptions qui ont été faites de cette situation, le système d’escroquerie avait été mis sur pied depuis Montréal et Toronto. Le système leur a permis de déposséder leurs victimes de plus 1 million US $. Selon le communiqué qui a été rendu public par le département américain de la Justice, les victimes avaient été sommées de rembourser les prétendues dettes. Les victimes avaient été en réalité contactées entre 2013 et 2015 par les mis en cause.

Le nom de certains magazines utilisé

Ceux-ci prétendaient les joindre de la part des magazines tels que «Magazine Readers» et «Global Readers». Le Département de Justice des États-Unis explique que lors de ces appels, les victimes sont mises au courant qu’elles devaient de l’argent pour des abonnements à ces périodiques. Les services de justices indiquent que malgré le fait que les victimes aient payé les prétendues dettes, les fraudeurs ont continué à les harceler. Ils exigent en effet des paiements supplémentaires.