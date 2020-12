Selon certaines sources américaines, rapportées par CNN et le New York Times, certains hauts responsables de l’administration Trump accusent sous couvert d’anonymat, Israël d’être responsable de la mort du père du nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh. Une sortie qui va dans le sens de Téhéran qui accuse l’État hébreu d’être derrière l’attaque qui a coûté la mort à ce scientifique, le 27 novembre dernier.

En effet, ce 2 décembre, CNN a confirmé qu’un responsable américain, proche du président Trump, a accusé Israël d’avoir travaillé à la mort de Mohsen Fakhrizadeh. Ce dernier était considéré comme étant l’architecte de la stratégie nucléaire de Téhéran et est toujours perçu comme le plus grand scientifique que le pays n’ait jamais connu. Des accusations reprises plus tard par le New York Times.

Israël, derrière la mort de Fakhrizadeh ?

En effet, selon le journal américain, John Brennan, ancien patron de la CIA, a affirmé que cet acte criminel était relativement imprudent. Selon certaines sources anonymes, Tel Aviv serait derrière cette offensive. Pour autant, impossible de savoir si Washington était au courant de cette attaque. En effet, la course questionnée par CNN a tout simplement refusé de s’étendre sur le sujet. Seule certitude, les deux alliés ont échangé au sujet d’opérations secrètes, au cours des dernières semaines.

Un décès qui sème le trouble dans la région

Pour rappel, le 27 novembre, Mohsen Fakhrizadeh se trouvait dans un convoi blindé, qui roulait en direction d’Absard. Il a été abattu par des tirs de mitraillette télécommandée. Rapidement, le gouvernement iranien est monté au créneau affirmant qu’Israël ne souhaitait qu’une seule chose, semer le chaos. Selon Téhéran, ce n’est qu’une question de jours avant que sa mort ne soit vengée. Une menace qui pourrait semer un peu plus le trouble dans cette région du monde.