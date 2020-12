Démarré samedi 19 décembre 2020, le 8è congrès ordinaire de l’association Nonvitcha a pris fin ce dimanche 20 décembre avec la reconduction du président du Bureau exécutif fédéral, Norbert Kassa pour un nouveau mandat cinq ans. Il est à la tête d’un nouveau de 27 membres. Après l’élection, le président réélu, Norbert Kassa s’est incliné devant la mémoire des mânes des ancêtres, pour solliciter leur protection, au quotidien afin pour de poursuivre les œuvres de cohésion fraternelle amorcées depuis 1921 et réussir la mission dont il est de nouveau investi avec tous les membres du Bureau exécutif fédéral (BEF).

Pour lui, «la flamme de l’Association Nonvitcha sera toujours maintenue allumée et transmise pure et sans tâche, de génération en génération, à la satisfaction des fils et filles Xwla et Xwela ». C’est pourquoi, il a rappelé à tous les membres de droit et tous les membres actifs de Nonvitcha qu’ils ont l’impérieux devoir de continuer à assister le nouveau BEF par le paiement régulier de leurs cotisations de membres. Il les a aussi invités à être prêts «à apporter en cas de besoin, des contributions financières, pour la réalisation de tous projets d’actions sociales retenues ». Le Secrétaire général de la préfecture du Mono, Arnaud Agon a demandé aux membres du BEF de travailler avec loyauté avec le président Norbert Kassa pour relever les différents défis qui sont les leurs dont la réussite du 100è anniversaire de Nonvitcha prévu pour mai 2021.

Les grandes orientations

L’objectif du nouveau bureau est d’être porté en triomphe à la fin de leur mandat à travers les actions qu’elles auront posé. Pour cela, le président Norbert Kassa entend au cours de son mandat, poursuivre la dynamisation du fonctionnement des instances de base de l’association que sont les Sections puis du renforcement des relations du BEF avec les Sections et le Conseil Fédéral, de resserrer l’assistance fraternelle entre les frères et sœurs Xwla et Xwela du Bénin et de la Diaspora. Avec son bureau, il compte développer une franche collaboration avec les structures politico-administratives de Grand-Popo, de Comè et de Seme-Podji. Aussi, le BEF veut faire rayonner et promouvoir les cultures des communautés Xwla et Xwela et enfin de renforcer la contribution de l’association Nonvitcha au développement des communautés Xwla et Xwela avec la poursuite des projets d’actions sociales dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des affaires sociales notamment en faveur des jeunes scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés ainsi que des femmes.

Les nouveaux membres du BEF

Président : Norbert Kassa

1er Vice-président : Germain Hounkoonou

2eme Vice-président : Justin Djossou

3eme vice-président : Mathieu Adouhouekonou

Secrétaire général : Marcellin Hounzangbe

1er Secrétaire général adjoint : Éric Agbassa Montcho

2eme Secrétaire général adjoint : Justin Zinsou

Trésorier général : Mathieu SEHO

Trésorier général adjoint : Cosme Zinsou Comlanvi

Secrétaire à l’organisation : Rita Kouassi Randolph

1er Secrétaire Adjoint à l’organisation : Élie Agbety

2eme Secrétaire Adjoint à l’organisation : Nathalie Tomede Affo

3eme Secrétaire Adjoint à l’organisation : Daniel Kpossou

Secrétaire à la culture, aux cultes à la promotion des langues : Laetitia GNELE FALADE

1er Secrétaire Adjoint : Pierre Houndenou

2eme Secrétaire Adjoint : Gilbert Dossou

Secrétaire à l’éducation, à la jeunesse et au sport : Sylvie Hounzangbe ADOTE

Secrétaire adjoint : Romuald Tossou

Secrétaire à la santé, aux affaires sociales et à la promotion de la femme : Michel Gozo

Secrétaire adjoint : Ludovic Anani

Secrétaire au Développement : Martin Gbedey

1er Secrétaire Adjoint : Oscar Mintinhoue

2eme Secrétaire Adjoint : Noël Fonton

Secrétaire chargé des relations avec les communautés : Anselme Comlan Dossa

1er Secrétaire Adjoint : Jeanne Acakpo

2eme Secrétaire Adjoint : Napoléon Ayaba

Conseiller aux affaires juridiques : Cyrille Djikui

Envoyé Spécial: Roland Affanou en collaboration avec Prince Amassiko