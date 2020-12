Le vice-président du COS-LEPI, Florentin Tchaou a fait, ce jeudi 24 décembre 2020 à la salle de conférence de l’institution à Agblangandan, une déclaration par rapport à la seconde phase du processus d’actualisation de la liste électorale informatisée. Le porte-parole du COS-LEPI a rappelé que l’institution en charge de l’actualisation du fichier électoral a procédé à l’affichage des listes pour permettre aux populations de vérifier l’exactitude de leurs données personnelles.

Selon Florentin Tchaou, cette phase d’affichage des listes et de vérification a permis «de recenser les requêtes des citoyens désireux de changer de lieu de vote ». Et, le COS-LEPI «lance officiellement le démarrage des opérations d’enrôlement ». Cette étape lancée ce jeudi 24 décembre 2020 concerne trois types de personnes. Elle concerne «tous ceux qui auraient été précédemment omis », «les nouveaux majeurs » et «les citoyens rétablis par une décision de la Cour constitutionnelle pour figurer dans le fichier électoral national ».

Au regard de l’importance que revêt cette opération, pour la fiabilité de notre système électoral, il a exhorté «toutes les personnes concernées à se rendre dans les centres de vote et les lieux publics proches de leurs localités respectives afin de se faire enrôler par les Op-Kits. Ces derniers sont munis d’un outil moderne ». A l’en croire, «il s’agit de tablettes de dernière génération qui facilitent l’enregistrement des données biométriques ». Le vice-président Tchanou a aussi rappelé que les Béninois détenteurs de la carte d’électeur biométrique et dont les données personnelles sont exactes ne sont pas concernés par ladite opération. Il a invité les élus communaux et locaux à appuyer tous les agents déployés sur le terrain pour cette mission.