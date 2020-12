Tout comme au niveau de la mouvance présidentielle au Bénin, des mouvements dans l’opposition se mettent en ordre de bataille. Les différents états-majors peaufinent leurs stratégies en vue de l’élection présidentielle dont le premier tout est prévu pour le 11 avril 2021. C’est dans ce contexte que le mouvement Alliance conclave de la jeunesse compte tenir son deuxième congrès constitutif ce samedi 26 décembre 2020.

Selon le communique d’annonce de ce congrès, le mouvement relève que depuis l’avènement du régime dit de la rupture en 2016, «la démocratie a connu un recul considérable dans notre pays ». Pour ce mouvement de jeune, «le Bénin, qui jadis était un modèle de démocratie dans le monde entier est devenu aujourd’hui un repère pour l’autocratie et la dictature ». Il estime qu’«avec l’installation d’une Assemblée Nationale illégitime dont les députés sont nommés par le pouvoir en place, les lois scélérates et toxiques sont votées pour légaliser l’autocratie au sommet de l’Etat ».

Et face à cette situation préoccupante, l’ACJ pense que la victoire sur le régime actuel résulte de l’engagement «des organisations crédibles, solides et bien illustrées ». Alors, ce deuxième a pour thème «Jeune, jalon de la nation ». Il s’agit pour ce mouvement de se réorganiser et de réfléchir «par rapport à la situation socio-politique au Bénin et le retour de notre démocratie ». Le mouvement invite donc tous les Béninois épris de paix et soucieux de la restauration de la démocratie béninoise à se joindre à lui. Car, c’est que les Béninois peuvent dire «NON à la gouvernance autocratique » et exiger «le retour de notre démocratie ».