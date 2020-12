Bonne nouvelle sans doute pour les Béninois et aussi pour les Nigérians. Plus d’un an après la fermeture des frontières terrestres nigérianes avec le Bénin, le président de Nigéria, Muhammadu Buhari a ordonné la réouverture immédiate des frontières terrestres du pays. S’exprimant peu après la réunion du Conseil exécutif fédéral (FEC) mercredi, le ministre des Finances, Zainab Ahmed, a annoncé la réouverture immédiate de quatre frontières terrestres.

Il s’agit des frontières sont de Sèmè au sud-ouest, d’Illela dans l’État de Sokoto, de Maigatari au nord-ouest et de Mfun au sud-sud. Elle a aussi annoncé que d’autres frontières terrestres devaient être ouvertes d’ici le 31 décembre 2020. Il y a quelques jours, le président Nigérian avait déjà annoncé l’ouverture imminente des frontières nigérianes avec le Bénin à l’issue d’une réunion avec 36 gouverneurs des Etats fédérés. Pour rappel, le Nigéria, la plus grande économie et la plus prospère des 15 membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avait fermé ses frontières terrestres 20 août 2019. Pour justifier cette fermeture, le pays a avancé les raisons de la prolifération des importations illégales de drogues, d’armes légères et de produits agricoles dans le pays en provenance des pays voisins.

Le président Muhammadu Buhari a indiqué à l’époque que cette fermeture n’est pas une punition infligée aux pays voisins du Nigéria. Il a ajouté que la décision de fermer les frontières nigérianes s’est présentée comme une solution urgente à la contrebande qui tue progressivement le marché intérieur de son pays. Il s’agit notamment de la contrebande du riz qui empêche la production locale de s’imposer, alors que son gouvernement s’y investit énormément. Le président Buhari avait donc demandé aux pays impactés par la fermeture des frontières, surtout le Bénin, de prendre des mesures concrètes pour faire cesser la contrebande du riz vers le Nigéria.