Le Conseil d’administration du Millennium challenge account (MCA-Bénin) a tenu, ce mardi 22 décembre 2020, sa 21è session ordinaire sous la présidence du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Les travaux de ce conseil se sont consacrés à la revue des documents de décaissement des ressources financières du Programme pour le trimestre de janvier à mars 2021, et celle des rapports subséquents. Il y a eu aussi l’examen du Plan de passation des marchés qui présente les opportunités d’affaires qu’offre MCA-Bénin II pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le troisième point à l’ordre du jour de ce conseil a été l’étude et l’approbation des modifications des contrats indispensables à la poursuite de certaines activités.

Mais avant ces travaux, le coordonnateur national de MCA-Bénin II, Gabriel Dégbègni a présenté le point des activités réalisées depuis la session de septembre 2020. Selon lui, malgré les bouleversements intervenus dans les prévisions à cause de la crise sanitaire actuelle, la Coordination nationale a mis en place «des mécanismes efficaces pour poursuivre l’exécution des projets ». Ainsi, au titre de l’année qui s’achève, elle a poursuivi «la mission de l’Opérateur du contrat de gestion de la SBEE et de celle de l’Auditeur des contrats et des travaux de construction des bâtiments du Centre National de Contrôle de la Distribution d’électricité (Centre principal à Akassato et le repli à Bohicon) ».

Il y a eu le démarrage «des travaux de construction des lignes et des postes électriques et la poursuite des recettes en usines des matériels et équipements fabriqués pour la construction des lignes et postes électriques ». De même, la Coordination nationale a continué le «processus de sélection des producteurs indépendants d’électricité pour la construction et l’exploitation des centrales solaires photovoltaïques et la signature des accords de cofinancement avec les promoteurs bénéficiaires de l’OCEF ». Elle a également continué «le paiement des compensations aux personnes affectées par les travaux. Elle a veillé au respect des normes de performance environnementale et sociale, de santé et sécurité ».

Ce qui fait que pour le trimestre en cours, octobre-décembre 2020, le taux prévisionnel des engagements des ressources approuvées pour le trimestre s’élève à 64,48% et de taux prévisionnel des décaissements à 53,05%. A en croire le Coordonnateur national, les réalisations enregistrées indiquent que MCA-Bénin II a fait de légers progrès, mais il reconnaît que beaucoup d’efforts sont encore nécessaires pour obtenir des résultats exaltants. A 1 an et 182 jours pour la fin du Compact, le président de Conseil d’administration, Abdoulaye Bio Tchané se réjouit de l’évolution des travaux. Relevant l’amélioration du taux de réalisations physiques, il a félicité la Coordination nationale et l’ensemble du personnel de MCA-Bénin II «pour les sacrifices consentis au quotidien ». Il a relevé que «sans la crise liée à la Covid-19, les taux de réalisation de ces ouvrages seraient beaucoup plus élevés ».