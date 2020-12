A l’instar de l’église catholique romaine du Bénin, les cadres, personnalités et leaders de l’église protestante méthodiste du Bénin ont donné leur appréciation de la gouvernance imprimée au pays depuis 2016. Cet exercice a été effectif à la faveur de la journée de réflexion tenue samedi 12 décembre 2020 conformément à l’article 5 des statuts du rassemblement des cadres de ladite église.

En conformité avec les dispositions qui régissent le mouvement des cadres et personnalités de l’église protestante et méthodiste du Bénin, une journée de réflexion s’est tenue samedi dernier pour permettre aux leaders de l’église de contribuer aux grands débats sociétaux, citoyens et politiques, qui engagent la vie et l’avenir de la nation béninoise, en vue de promouvoir l’éthique, la justice et la paix dans la société.

Avancées mais…

L’église protestante et méthodiste du Bénin note de grandes avancées connues par le Bénin depuis 2016 avec également quelques motifs d’insatisfactions et des aspirations et perspectives subséquentes. Selon la déclaration finale lue par le professeur Jean-Claude Hounmenou, président du rassemblement des cadres méthodistes, « le pays a connu des avancées significatives, dans maints domaines, qu’il s’agisse des plans politique, socio-économique, culturel, technologique, sécuritaire, humain, environnemental, ou même spirituel-religieux ».

Par ailleurs l’église estime que la réforme du système partisan amorcée par le gouvernement dont le but est de faciliter l’émergence de grands blocs politiques a donné l’impression d’engendrer une restriction de l’espace politique apparemment au détriment de l’opposition. Aux prochains dirigeants du Bénin, l’église protestante souhaite une plus grande ouverture de l’espace politique ainsi que le réajustement de la gouvernance du secteur de l’Education.