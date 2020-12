L’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) est, depuis ce lundi 21 décembre 2020 dans un hôtel de la place, en congrès de deux jours. Les travaux de la première journée ont permis de renouveler le bureau de l’association. Et sans surprise, c’est le maire de la commune de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo qui a été réélu pour diriger l’ANCB pendant les six prochaines années. L’ancien maire de la ville de Bohicon s’offre donc un second mandat à la tête de l’ANCB.

Cette association est née en novembre 2003 et a pour but de constituer un cadre commun de défense des intérêts et de promotion du développement des communes béninoises. Le nouveau bureau a pour secrétaire général, le maire de la commune de Djougou, Malick Gomina. Le trésorier général est le maire de la commune de Porto-Novo, Charlemagne Gnankoty.

Ce congrès qui prend fin demain mardi 22 décembre était programmé pour les 12 et 13 novembre derniers. Il a été repoussé compte tenue de la récente tournée nationale du président de la République, Patrice Talon. Lors de la cérémonie d’ouverture de ce congrès ce lundi, le ministre de la Décentralisation, Alassane Séïbou a déploré un bien triste souvenir, la vague de destitution des maires de la précédente mandature.