Certes, sans Karim Benzema, la France a remporté la Coupe du Monde Russie 2018. Mais que serait l’Equipe de France si l’ancien lyonnais jouait encore pour les Bleus ? La bande à Didier Deschamps marquerait sans doute plus de buts. Attaquant complet doué d’un instinct de buteur hors normes, Karim Benzema évolue au Real Madrid depuis 11 ans et à chaque saison, il aligne des performances de haut vol. Il a déjà marqué dix buts et délivré 3 passes décisives en 16 matches pendant la saison en cours, toutes compétitions confondues.

Hier mardi, l’ancien lyonnais a encore planté deux buts lors du match de son équipe face à l’Athletic Bilbao. Les deux bijoux sont intervenus à 75e et à la 92 e minute de jeu. Le Real a marqué en tout 3 buts au cours de la rencontre qui s’est soldé sur le score de (3-1). Cette nouvelle performance de Benzema a beaucoup plu à son entraîneur qui lui a tressé des lauriers. Quand on lui a demandé en conférence de presse si son attaquant était le plus grand avant-centre français de l’histoire, il a acquiescé sans hésiter.

“Pour moi, c’est le meilleur, oui, c’est très clair “

« Pour moi, oui, il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matches, tous les buts…Au final, son palmarès, tout ce qu’il a accompli ici parle pour lui-même…Pour moi, c’est le meilleur, oui, c’est très clair » a-t-il déclaré. Le technicien louera ensuite les qualités de l’attaquant français. Pour Zizou, Benzema est un buteur et un attaquant complet. Il est capable de mettre des buts même quand il ne fait pas un grand match comme ce soir, encense le champion du monde 1998.

« Aujourd’hui, c’est un joueur plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n’est pas un N.9 pur, il ne pense pas qu’à marquer. C’est pour ça qu’il me plaît tant, je l’adore, il n’a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, s’il faut faire la passe à un coéquipier il la fera. C’est ce qui me plaît dans son football » a complété Zinedine Zidane, admiratif.