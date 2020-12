En réponse au ministre de la communication et de la poste, porte-parole du gouvernement, Donklam Abalo balaie du revers de la main la déclaration faite par Alain Orounla au sujet du casier judiciaire de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon. Pour le porte-parole de l’Union Sociale Libérale, il s’agit tout simplement d’une machination orchestrée pour faire écarter de la scène politique nationale, le président Ajavon.

C’est au cours du débat politique « sous l’arbre à palabre » de la chaîne internationale allemande Deutsche Welle que le porte-parole de l’Union Sociale Libérale a vigoureusement réagit et a brandit les décisions des juridictions régionales qui réconfortent sa position. Pour Donklam Abalo, la non délivrance du récépissé de reconnaissance à l’Usl est de la volonté du pouvoir en place.

La déclaration du ministre de la communication et de la poste vient renchérir a-t-il fait savoir, les appréhensions de l’ensemble des militants du parti. « Ce ne sont pas des conditions qui ne sont pas remplies par notre parti. Il se fait simplement qu’on en ait après une personne, on en ait après Sébastien Ajavon. On veut qu’il quitte la classe politique, on veut l’exclure de la classe politique nationale. Et pour ça, on refuse à l’Usl d’avoir son récépissé », a précisé Donklam Abalo.

L’homme d’affaires et soutien de taille dans l’élection de l’actuel président de la république en 2016 a été condamné pour 20 ans d’emprisonnement ferme par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). « La condamnation dont parle le ministre Alain Orounla a été annulée par une décision supranationale. On a une décision qui montre que M. Ajavon est blanc comme neige», a rassuré Donklam Abalo.