Six mois de prison dont trois avec sursis ainsi qu’une amende de 5 000 dollars. C’est du moins la sentence qui a été prononcée par la justice zimbabwéenne contre une femme accusée de bigamie. Selon les informations relayées par les médias locaux sur cette affaire, l’information a été portée au public il y a quelques mois par un agent qui a découvert que la femme avait en sa possession deux différents certificats de mariage en cours de validité.

Son époux serait souffrant depuis plus de 10 ans

A en croire les explications qui ont été fournies par la mise en cause sur cette situation, elle aurait pris cette décision de contracter un second mariage à cause de l’état de son premier époux. La femme indique que ce dernier aurait cessé de jouer son rôle d’homme dans le couple depuis plus de 10 ans. A cause de son état de malade, il n’y aurait plus eu de relations intimes entre eux pendant 12 ans.

Un second mariage en violation de la loi?

Aussi, la femme aurait-elle pris la décision de contracter un second mariage alors même que le premier était toujours valide. Notons que la femme a plaidé coupable lors du procès qui a été intenté contre elle conformément aux dispositions de la loi sur le mariage. Cette législation interdit en effet à un homme ou à une femme de s’unir à plus d’un conjoint.