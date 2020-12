Un bar américain va à l’encontre des mesures restrictives recommandées par les autorités contre la covid-19, et s’est déclaré zone autonome. Le bar en question est situé dans l’arrondissement Staten Island à New York aux Etats-Unis. Malgré qu’il soit dans une zone orange, où les cas de covid-19 sont les plus en hausse, le Mac’s Public House a ouvert ses portes à plus d’une dizaine de clients pour quelques heures, dans la soirée du vendredi 04 décembre dernier.

Ils sont dans l’obligation de récupérer leurs revenus

Cette ouverture a eu lieu trois jours après que l’un des co-propriétaires ait été arrêté. Le Mac’s Public House traverse comme, certains bars américains, une crise financière due aux restrictions pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, pour couvrir ses dépenses et dettes, il fait appel à des dons sur la plateforme GoFundMe. Ces derniers leur ont d’ailleurs permis de récolter plus de 75 000$. Dani Presti, un copropriétaire du bar, a confié aux journalistes dans la soirée du vendredi qu’ils sont dans l’obligation de récupérer leurs revenus. « Nous n’avons pas été en mesure de payer les comptes. Les dettes s’accumulent. Nous parvenons à peine à survivre » a-t-il indiqué. Selon les informations du média américain New York Post, le Mac’s Public House donne gratuitement de la nourriture et de l’alcool, à ses clients.

« Ils n’ont plus rien à perdre »

En contrepartie, ils reçoivent des contributions volontaires. Notons que le Mac’s Public House continue d’agir de cette façon, malgré le fait qu’il ait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions. En premier lieu, leur permis de bar leur a été enlevé par la State Liquor Authority, pour avoir commercialisé de l’alcool, alors que c’était interdit. A cela s’ajoute, l’obligation de payer plusieurs milliers de dollars de contravention. Selon l’avocat de Dani Presti, « à ce stade-ci, ils n’ont plus rien à perdre ».