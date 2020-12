Il y a quelques heures, le gouvernement chinois a directement accusé les États-Unis de faire dans le « sensationnalisme ». En effet, le pouvoir chinois accuse Washington de trop en faire au sujet de la Corée du Nord, elle-même pointée du doigt pour collaborer avec la Chine et contourner les sanctions imposées par l’Organisation des Nations unies.

Depuis quelques mois déjà, le gouvernement mené par Kim Jong-un réclame un allègement des sanctions à son encontre. En effet, le régime estime respecter certaines règles et affirme être prêt à entamer la dénucléarisation de la péninsule, en échange de cette faveur. Or, Washington y est fermement opposé. Mais ce mardi, le gouvernement américain est allé plus loin, affirmant que la Chine avait sa part de responsabilité dans ce marasme géopolitique.

La Chine accuse les USA de sensationnalisme

En effet, Washington estime que Pékin aide Pyongyang à contourner les sanctions imposées par l’ONU. Une sortie effectuée par l’émissaire adjoint de Washington pour la Corée du Nord, Alex Wong. Des propos pointés du doigt par Pékin, qui affirme appliquer avec fermeté les résolutions prises par les membres du Conseil de sécurité de l’ONU. La Chine assure également ne pas relâcher ses efforts, bien que le contexte actuel puisse prêter à certains relâchements.

Des sanctions à venir ?

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a ensuite invité le gouvernement américain à faire davantage d’efforts politiques afin de trouver une solution à cette crise, plutôt que de verser dans les attaques infondées. Le gouvernement américain lui, a simplement expliqué que de nouvelles sanctions pourraient bientôt être prononcées à l’encontre des personnes contournant les sanctions imposées, qu’elles se trouvent en Corée du Nord, en Chine ou ailleurs.