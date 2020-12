Bonne nouvelle pour les fans de la star américaine de RNB Jeremih. Admis dans un état grave à l’hôpital après avoir contracté le coronavirus, Jeremih, un chanteur aforo-américain de 33 ans a enfin pu sortir et retourner chez lui pour poursuivre sa convalescence.

L’information avait été donnée par une autre star, 50 cent. Il avait appelé ses soutiens à prier pour le chanteur avec qui il avait collaboré dans le passé. Des sources proches du chanteur affirmaient ainsi qu’il était dans un état grave. Une information qui avait été confirmée par le magazine en ligne TMZ, spécialisé dans l’actualité des stars.

C’est au même média que Jeremih a confirmé sa sortie du Northwestern Memorial Hospital : « D’abord et avant tout, je voudrais remercier Dieu et l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Northwestern Memorial Hospital pour m’avoir sauvé la vie. Je serai éternellement reconnaissant… Je tiens également à remercier ma famille et mes amis pour toutes leurs prières et leurs bons voeux. Je suis submergé de gratitude. Un merci spécial à Chance The Rapper, 50 Cent et Diddy pour leur amour et soutien… Je tiens également à remercier tous mes fans et les gens du monde entier qui ont prié pour moi. Je deviens plus fort chaque jour et j’ai hâte de passer du temps avec mes fils.» a-t-il dit.