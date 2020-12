Après le chef de l’Etat fédéral, Donald Trump qui avait été testé positif au nouveau coronavirus en octobre dernier, la quatrième personnalité dans l’ordre de succession au président des États-Unis en cas de démission, destitution ou décès, le secrétaire d’État, Mike Pompeo, s’est mis en quarantaine après avoir été en contact avec quelqu’un qui est testé positif. L’annonce a été faite ce mercredi 16 décembre 2020 par le département d’État américain. « Le secrétaire d’État a été testé et il est négatif », a déclaré un porte-parole du département d’Etat dans un communiqué transmis à la presse.

La déclaration a précisé toutefois qu’il « a été identifié comme ayant eu un contact avec une personne testée positive au Covid », dont l’identité n’est pas révélée par respect « de sa vie privée ». Le secrétaire d’Etat, « sera en quarantaine » et « surveillé de près par l’équipe médicale du département d’État », conformément aux dispositions sanitaires a précisé le porte-parole. Si le président Trump lui, n’a commencé par porter le masque qu’après sa contamination et avait toujours banalisé la gravité du virus, Mike Pompeo lui, le portait le plus souvent lorsqu’il voyageait à l’étranger.

Il prévoyait une rencontre avec son successeur

En dépit des nombreux cas de contamination aux USA, qui font de lui le pays le plus touché par la pandémie au monde, le secrétaire d’État avait décider de ne pas annuler les fêtes de Noël à son ministère, avec des centaines d’invités. Il avait récemment été critiqué pour cette décision qui va à l’encontre des gestes barrières. Par ailleurs, sa quarantaine intervient à un moment où la chaîne CNN a annoncé qu’il prévoyait une rencontre avec son successeur désigné par le président élu Joe Biden, Antony Blinken.