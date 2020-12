Le célèbre acteur américain « Tom Cruise » a manifesté une colère noire lors du tournage de « Mission Impossible 7 ». Ce sentiment de colère, l’acteur l’a manifesté après avoir découvert deux membres du tournage côte à côte en train de regarder des rushs. Un enregistrement audio rendu public par le média britannique « The Sun », laisse en effet entendre les mots assez acerbes qui ont été prononcés par l’acteur contre les personnes concernées.

Tom Cruise les rappelle à l’ordre

Il a pratiquement interdit aux deux membres du tournage de reprendre à nouveau le geste qu’ils ont fait qui n’est pas conforme aux mesures barrières imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. « Hollywood est retourné faire des films, à cause de nous. Parce qu’ils croient en nous, et en ce qu’on fait. La nuit, je suis au téléphone avec chaque put**n de studio, des compagnies d’assurances, des producteurs. Et ils nous regardent, et nous prennent pour exemple pour faire leurs films. On crée des milliers de jobs, bande d’abrutis », a déclaré la star.

“Je ne veux plus jamais voir ça”

« Je ne veux plus jamais voir ça, plus jamais. Sinon, vous êtes virés. Pareil pour le reste de l’équipe », a-t-il martelé. « Vous irez vous plaindre aux gens qui perdent leur maison, parce que notre industrie est fermée. Ça ne va pas leur payer leur nourriture ou les études universitaires de leurs enfants », a martelé la star d’Hollywood.