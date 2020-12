En mars 2007, Raymond Domenech sélectionneur des bleus à l’époque avait fait jouer pour la première fois Karim Benzema en sélection nationale. Si le sélectionneur avait fait jouer plusieurs fois l’actuel attaquant du Real Madrid, il n’en demeure pas moins qu’il ne manque aucune occasion pour le prendre à partie. Ecarté définitivement de l’équipe nationale française à cause de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, les fans et défenseur du jouer considèrent la sanction de Didier Deschamps de trop sévère et injustifiée.

Pour l’ancien coach français Raymond Domenech, considérer la décision d’injustifié serait oublier également que Benzema a longtemps déçu en sélection nationale. « Il a cru que c’était écrit et inscrit à jamais, qu’il allait faire sa carrière comme ça et qu’il pouvait se contenter de faire peu. Physiquement, il est monstrueux, mais il n’exploitait pas ce potentiel, se contentait de se dire : “Moi, je suis là pour marquer, les autres n’ont qu’à faire le boulot.” Il était dans cette phase-là, et il n’était pas le seul », a déclaré Domenech dans les colonnes de France Football.

“Il se contentait de peu”

Pour le sélectionneur devenu consultant, et qui se rappelle de l’attitude de Benzema à l’époque, cette manière de faire n’était pas la bonne, « parce qu’il était dans ce registre juste avec le ballon, “je ne fais pas d’efforts, je suis le meilleur, un point c’est tout”. Les gens voient vite ceux qui s’investissent, font les efforts, travaillent pour les autres. Il avait des coups d’éclat, mais pour le reste, il se contentait de peu, » déplore-t-il.

Karim a été utile à Ronaldo

Cependant, Raymond Domenech a reconnu les nombreux efforts fournis par celui qu’il est prêt à reconnaître comme « l’un des grands attaquants français, » de l’histoire lorsqu’il a signé chez les merengues en se mettant au service de Ronaldo. « Il a eu cette intelligence de s’adapter à la situation et d’exploiter son potentiel. Je l’ai vu revenir petit à petit. Il faisait des efforts, de replacement, d’appels, de courses alors qu’avant, il voulait le ballon dans les pieds et simplement jouer. Karim a été utile à Ronaldo. Et Ronaldo a aidé Karim, l’a bonifié. Ils se sont imprégnés l’un l’autre, » a-t-il déclaré.