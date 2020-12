L’une des filles aînées du célèbre rappeur américain Dr. Dre appelé à l’état civil Andre Romelle Young a profité du canal du média britannique Daily Mail pour lancer un appel à l’endroit de son père. On retient de la publication qui a été faite par le média que la femme de 37 ans du nom de LaTanya Young a perdu contact avec son géniteur depuis plus d’une décennie et qu’elle voudrait également renouer les liens avec ce dernier.

“Je veux juste qu’on puisse se retrouver”

Elle précise tout de même que cette volonté de rencontrer à nouveau son père après 17 ans de rupture n’est en rien liée à sa fortune. « Aujourd’hui, je veux juste qu’on puisse se retrouver. Je veux être capable de passer un peu de temps avec mon père », a fait savoir LaTanya Young, l’aînée des trois filles de la star.

« L’argent n’est pas ce que je recherche, je me sens plus confortable à gérer cela moi-même. J’ai reçu des aides pendant un temps, c’était embarrassant. Il m’avait bien proposé à l’époque de m’aider pour mes frais de scolarité, mais il ne me parle jamais. », a-t-elle poursuivi. Ce fut l’occasion pour elle de revenir sur les traitements qui lui avait été réservés ainsi qu’à ses sœurs par celle qui s’apprête à être l’ex épouse du rappeur.

Les relations avec la femme de son père

« Nous sommes arrivés au portail, et nos noms n’étaient pas sur la liste. La femme de la sécurité nous a quand même laissé entrer parce qu’elle nous connaissait. Mais Nicole s’est transformée en Cruella. Elle nous a demandé ce que nous faisions là, nous a dit que notre père dormait, et qu’elle allait appeler la police », s’est rappelée la jeune femme.