Du poulet conçu en laboratoire a été consommé pour la première fois dans le monde. Il s’agit en effet, de la viande de poulet artificiel qui a été servie ce samedi 19 décembre 2020 au « 1880 », un restaurant situé dans un quartier chic de la municipalité chinoise de Shanghai. Ce nouveau plat a été rendu possible grâce aux travaux de la start-up américaine, Eat Just, et est perçu comme une révolution historique en matière de lutte contre le changement climatique.

La commercialisation de la viande avait été annoncée

Cette prouesse technologique a été bien accueillie par le fondateur du restaurant « 1880 », Marc Nicholson. Selon lui, c’est une « étape révolutionnaire dans la lutte contre le changement climatique et l’approvisionnement de la population mondiale sans abîmer la planète ». Cet avis est également partagé par le fondateur de la start-up, Josh Tetrick, qui a estimé que cette avancée « nous rapproche d’un monde où la majorité de la viande que nous mangerons ne nécessitera pas de détruire une seule forêt, de déplacer un seul habitat d’animal ou d’utiliser une seule goutte d’antibiotiques ». Notons que la commercialisation de cette nouvelle viande de poulet au même restaurant avait été annoncée le mercredi 16 décembre dernier.

La consommation mondiale de la viande augmentera

Au début de ce mois de décembre, Eat Just avait fait savoir qu’elle avait reçu l’autorisation des autorités de Shanghai pour commercialiser sa viande de laboratoire, fabriquée à partir de cellules animales, en tant qu’ingrédients dans les nuggets. Pour rappel, la consommation de ce nouveau plat intervient dans un contexte où les prévisions indiquent une hausse de la consommation mondiale de la viande, dans les 30 prochaines années. Celle-ci évaluée à 70%, pourrait diminuer avec la consommation de la viande fabriquée en laboratoire.

Manque de recul

Il faut cependant noter que l’on manque de recul sur cette nouvelle technologie. Une avancée certes en terme de technologie, mais bien des questions demeurent sur la composition de ladite viande et les avantages nutritionnels en comparaison au poulet classique. On se rappelle des critiques du magazine “60 millions de consommateurs” concernant les steaks végétaux qui avaient montré leurs limites : “Quelle que soit sa recette, un steak végétal n’aura jamais le même profil nutritionnel que son homologue animal” affirmait le magazine dans le numéro de janvier 2017. “L’enquête a révélé également que les emballages sont particulièrement avares en données, notamment en ce qui concerne l’apport en vitamines et en minéraux” affirmait également la RTBF.